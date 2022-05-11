13 лет счастья

Лив-Грете Шельбрейд и Рафаэль Пуаре были в браке 13 лет: с мая 2000 года по 2013 год. До этого они ещё встречались какое-то время, и Рафаэль даже ездил в Норвегию знакомиться с родителями Лив-Грете.