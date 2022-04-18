Симон Фуркад, экс-биатлонист сборной Франции

Симон разорвал французский флаг на юниорском ЧМ и сделал из него российский. «Это просто человеческий акт. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, я видел слёзы в глазах спортсменов», — сказал он.