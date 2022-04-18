Принципиальную позицию высказал Рафаэль Арутюнян и многие другие деятели спорта.
«Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция», — заявил тренер, комментируя возможное исключение ФФККР из ISU.
Ваттердаль ушёл в отставку после отстранения спортсменов из России и Беларуси. «Не поддерживаю исключение любого спортсмена, вне зависимости, откуда он», — сказал чиновник.
Симон разорвал французский флаг на юниорском ЧМ и сделал из него российский. «Это просто человеческий акт. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, я видел слёзы в глазах спортсменов», — сказал он.
«Не думаю, что наличие у лыжников российского паспорта означает, что их надо наказывать и лишать возможности заниматься своей работой. Это просто несправедливо», — высказался атлет.
«Это катастрофа, что они не могут выступать на соревнованиях. Надеюсь, что следующий сезон будет нормальным — со всеми крутыми райдерами из России», — заявил олимпийский чемпион Пекина.
«Мне очень обидно за русских и белорусских спортсменов. Я видела, как они плакали, потому что очень хотели выступать», — сказала американка.
«Спорт всегда должен быть выше всего остального. Все отстранённые спортсмены имеют право соревноваться и радоваться своим победам», — прокомментировал ситуацию Тошич.
«Не думаю, что мы должны травить теннисистов только на том основании, что они представляют Россию», — заявила Халеп.
«Россию отстранили от чемпионата мира за то, что другие страны делали годами. Всё, что происходит, представляется мне проявлением расизма», — сказал футболист.