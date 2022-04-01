Французский биатлонист пошёл на очень рискованный шаг и поддержал сборную России.
Это случилось ещё в конце февраля. В США, в городе Солджер Холлоу, проводился ЧМ среди юниоров. Тогда Россию уже начали сковывать санкциями в связи с событиями на Украине, и Международный союз биатлонистов (IBU) обязал российских спортсменов участвовать в соревнованиях без флага и под аббревиатурой NAR (Neutral athlete from Russia).
Рассказывает наш биатлонист и член технической группы юниорской команды России Юрий Батманов: «В США к нам на самом деле хорошо отнеслись. Там же была история, что у нас сняли флаг с вакс-кабины, а Симон Фуркад пришёл и приклеил его обратно. Причём он разорвал свой, французский, поменял цвета и сделал из него наш флаг».
Вакс-кабина — это место для технической команды, чтобы в тепле готовить лыжи к гонкам.
Приводим полную цитату из интервью «Матчу»: «Я увидел, как человек из оргкомитета чемпионата мира убирает российские флаги с вакс-кабины сборной на глазах у тренеров и сервисменов.
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Nous vous remercions de votre courage, Monsieur Fourcade. 🇫🇷