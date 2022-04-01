Что сделал Фуркад?

Рассказывает наш биатлонист и член технической группы юниорской команды России Юрий Батманов: «В США к нам на самом деле хорошо отнеслись. Там же была история, что у нас сняли флаг с вакс-кабины, а Симон Фуркад пришёл и приклеил его обратно. Причём он разорвал свой, французский, поменял цвета и сделал из него наш флаг».