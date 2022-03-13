В списке победителей Кубка мира три француза, четыре норвежца и ни одного россиянина!
Кентен Фийон Майе досрочно выиграл свой первый «Большой хрустальный глобус». Биатлонист стал четвёртым французом в истории, который завоёвывал этот титул.
В нынешнем сезоне у Фийона Майе 14 медалей: 8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Также француз стал двукратным олимпийским чемпионом и трёхкратным серебряным призёром Игр.
Первый в XXI веке «Большой хрустальный глобус» выиграл тоже француз. На счету Рафаэля Пуаре их четыре. Он побеждал с 2000-го по 2002-й, а потом выиграл БХГ в сезоне-2003/2004.
В 2003 году гегемонию Пуаре прервал Уле-Эйнар Бьорндален. Тот «Глобус» для норвежца был вторым, первый он выиграл в 1998-м. Потом Уле становился обладателем награды ещё четыре раза.
В 2007-м завоевать Бьорндалену главный трофей Кубка мира не позволил Михаэль Грайс. Тогда немец обошёл норвежца на 58 очков. После этого Грайс больше ни разу не выигрывал БХГ.
В 2010-м «Большой хрустальный глобус» завоевал другой норвежец. Эмиль Хегле Свендсен в борьбе за единственную победу в общем зачёте обошёл австрийца Кристофа Зумана и россиянина Ивана Черезова.
В 2011-м БХГ выиграл ещё один представитель Норвегии. На этот раз титул перешёл к Тарьею Бё, который обошёл Свендсена всего на пять очков и не дал ему завоевать второй «Глобус» в карьере.
С 2012-го по 2018-й «Глобус» завоёвывал только Мартен Фуркад. Француз – рекордсмен по количеству БХГ, у него их семь. В 2020-м Мартен был близок к восьмой победе, но проиграл Йоханнесу Бё два очка.
С 2019 по 2021 год «Большой хрустальный глобус» выигрывал Йоханнес Бё. В 2021-м у норвежца трофей едва не отобрал его соотечественник Стурла Легрейд. Он проиграл Бё всего 13 очков.
Россияне же в XXI веке БХГ не завоёвывали, тем не менее несколько раз были близки к трофею. Вторым в 2008-м стал Дмитрий Ярошенко, Антон Шипулин — в 2015-м и 2017-м, а Александр Логинов — в 2019-м.