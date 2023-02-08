Путь Леброна Джеймса к «вечному» рекорду НБА

15 000 очков

19 марта 2010 года. Игра с «Чикаго». В возрасте 25 лет и 79 дней Леброн достиг ещё одного важного рубежа. Но даже в тот момент у многих были сомнения, что лидер «Кавальерс» сохранит темп для рекорда.