Путь Леброна Джеймса к «вечному» рекорду НБА

Самые важные даты в почти 20-летней карьере Короля.
29 октября 2003 года. Леброн выходит на свой первый матч в НБА и набирает первые очки в лиге. Путь начался!
21 января 2006 года. Леброну совсем недавно исполнился 21 год, и к первой большой отметке он добрался раньше всех в истории.
27 февраля 2008 года. В матче с «Бостоном» Леброн Джеймс перешагнул через отметку в 10 000 набранных очков. Королю на тот момент было 23 года и 59 дней.
19 марта 2010 года. Игра с «Чикаго». В возрасте 25 лет и 79 дней Леброн достиг ещё одного важного рубежа. Но даже в тот момент у многих были сомнения, что лидер «Кавальерс» сохранит темп для рекорда.
16 января 2013 года. Матч с «Уорриорз». Леброн набирает 25 очков, берёт очередную планку, а его команда уверенно побеждает будущих многолетних соперников по финалу НБА.
2 ноября 2015 года. Леброну 30 лет и 305 дней. Несмотря на выездной матч, зрители в Филадельфии стоя встречают достижение лидера «Кливленда».
23 января 2018 года. Матч с «Сан-Антонио» стал особенным для Леброна, который вошёл в элитный клуб 30 000+ очков за карьеру, присоединившись к Джаббару, Мэлоуну, Брайанту, Джордану, Чемберлену и Новицки.
18 февраля 2021 года. Последняя минута второй четверти матча с «Бруклином». Леброн берёт планку в 35 000 набранных очков. Впереди только двое, и Короля уже не остановить!
И это случилось! Леброн Джеймс обгоняет Карима Абдул-Джаббара в списке самых результативных игроков НБА в истории.