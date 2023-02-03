10 самых ярких матчей в карьере Леброна Джеймса

Здесь все игры с 50+ очками.
13 марта 2009 года. 47 минут в гостевом матче и реализация с игры 16 из 30. А ещё 9 передач!
3 февраля 2011 года досталось «Мэджик». Король уже играл за «Майами». Когда-то «волшебники» прервали путь Джеймса в плей-офф, и он отомстил им сполна: 17/25 с игры, 3/5 издали.
18 ноября 2018 года уже в составе «Лейкерс» Леброн набросал 50+ очков в кольцо «Хит», вновь показав феноменальную статистику: 6/8 трёхочковых, 19/31 с игры всего за 38 минут на паркете.
Страшно представить, но это было в конце 2005 года — 10 декабря. Молодой Леброн 20 раз бросил с игры и попал 19 (из них 5 трёхочковых).
4 февраля 2009 года. Гостевые матчи с «Никс» всегда были особенными для Короля. Он с первых минут был заточен на атаку, и в итоге этот матч стал для него одним из самых успешных в карьере.
Через почти две недели после успеха в «Мэдисон Сквер Гарден» Леброн отгрузил 55 в кольцо «Бакс». 8 из 11 трёхочковых заслуживают отдельного внимания.
20 марта 2005 «Торонто» ещё и не думал переименовываться в «Лебронто», но это был первый звоночек. 56 очков за 48 минут игрового времени и 50% реализации всех бросков.
5 марта 2022 года. Леброна уже считали ветераном со стажем, а он продолжал забивать «Голден Стэйт». 19/31 с игры и 6/11 трёхочковые.
3 ноября 2017 года. Кто-то скажет, что Король не напрягался в регулярке. А кто-то посмотрит на эти 57 очков за 43 минуты и 23 точных броска за 34 попытки.
3 марта 2014 года. Леброн крушил клуб Майкла Джордана, за тенью которого гонится до сих пор. Самый результативный матч за всю карьеру Джеймса. Но она ещё продолжается!