Авто для сражений с зомби.
Свой первый автомобиль Лука Дончич получил на день рождения. Это был крошечный Zastava 750 стоимостью около $ 10 тысяч. Звёздный баскетболист даже в 18 лет выглядел гораздо больше этой машины.
В гараже Дончича есть спонсорский Audi A7, который он приобрёл за $ 90 тысяч, играя за мадридский «Реал».
Дончич мечтал о Porsche 911 с детства и исполнил желание. Но просто на покупке автомобиля защитник не остановился, вложив в авто ещё немалую сумму. Авто полностью переделали под Луку, а стоимость оценивается в $ 200 тысяч.
Ретро-автомобиль 1967 года выпуска. О нём широкая общественность узнала после публикации Дончичем фотографии, на которой видно, как он катает своего друга Бобана Марьяновича.
Тот самый случай, когда автомобиль идеально дополнил образ. Лука приехал на рождественский матч в костюме ковбоя, а для полноты картины словенец выбрал Chevrolet Camaro.
Невероятно мощная и переделанная внутри специально под все прихоти звезды НБА. Под капотом 641 лошадиная сила. По слухам, она обошлась баскетболисту в $ 250 тысяч и является одной из самых дорогих машин Луки.
Один из самых любимых автомобилей Дончича. Просторный салон, но самое главное — экологичность. Электрический полноприводный автомобиль сохраняет резвость и управляемость и не загрязняет атмосферу.
На последний матч с «Атлантой» Дончич приехал на гигантском Jeep Gladiator в исполнении мастерской Apocalypse Manufacturing. Стоимость машины превысила $ 200 тысяч. Производители шутят, что теперь Дончичу не страшны зомби.