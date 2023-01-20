Porsche 911 Turbo S — исполнение мечты

Дончич мечтал о Porsche 911 с детства и исполнил желание. Но просто на покупке автомобиля защитник не остановился, вложив в авто ещё немалую сумму. Авто полностью переделали под Луку, а стоимость оценивается в $ 200 тысяч.