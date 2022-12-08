В США пользовались услугами Бута, а затем его арестовали

В реальности всё было несколько сложнее. Власти США прибегали к помощи Бута в 2004 году: после заведения на него дела Пентагон обратился к нему с просьбой доставить военные грузы в Ирак. Но эта сделка не спасла его от ареста.