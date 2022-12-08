Американская баскетболистка, которую приговорили к 9 годам колонии за ввоз запрещённого вещества в Россию, возвращается в США. Байден обменял её на российского «торговца смертью».
Виктор Бут находился под прицелом ООН с 2001 года. Российский предприниматель, занимающийся оружием, торговал во множестве стран и попал под ряд серьёзных обвинений.
В зарубежных СМИ писали о его поставках оружия в Африку и Азию, продажах боевой техники и боеприпасов в горячие точки, а также сотрудничестве с террористическими организациями.
Преступлениям Бута, по мнению американских властей, не было числа. Отразить всё это решили в кинематографе и литературе: Стивен Браун написал книгу «Торговец смертью», а Николас Кейдж изобразил Виктора в фильме «Оружейный барон».
В реальности всё было несколько сложнее. Власти США прибегали к помощи Бута в 2004 году: после заведения на него дела Пентагон обратился к нему с просьбой доставить военные грузы в Ирак. Но эта сделка не спасла его от ареста.
Бизнесмена арестовали 6 марта 2008 года в отеле Бангкока. В операции участвовали спецподразделения полиции Таиланда и представители США, среди которых были сотрудники агентства по борьбе с наркотиками.
В 2010 году американцы добились экстрадиции Виктора в США и обвинили в сговоре с целью убийства мирных жителей и госслужащих с целью приобретения и продажи ракет террористическим группировкам.
Спустя год жюри присяжных Федерального суда Нью-Йорка единогласно признало вину российского предпринимателя. Бута приговорили на 25 лет, хотя изначально речь шла о пожизненном заключении.
Условия содержания Виктора оставляли желать лучшего. Даже судья, приговорившая россиянина, замечала, что его права повсеместно нарушались. Бут не мог даже связаться с родными и сообщить о проблемах со здоровьем.
В России уже неоднократно поднимали вопрос о возвращении бизнесмена на Родину, но договориться с американскими властями не удавалось. Тем не менее делу наконец дали ход: Джо Байден согласился обменять Бута на Бриттни Грайнер — баскетболистка села на самолёт в Абу-Даби.