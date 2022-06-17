Самый крупный контракт – у MVP финала.
«Портленд» завершил сезон на 13-м месте в Западной конференции, что не помешало Лилларду заработать по контракту $ 39 344 900.
«Милуоки» дошел до полуфинала Востока, а лидер команды заработал за сезон $ 39 344 900.
Летом 2021 года Леонард перенес операцию на крестообразной связке и пропустил весь сезон. Но в топ самых высокооплачиваемых игроков всё равно вошел: Кавай заработал по контракту $ 39 344 900.
«Клипперс» не прошли барьер плей-ин в минувшем сезоне НБА, а самый высокооплачиваемый игрок клуба заработал за прошлый год $ 39 344 970.
«Лейкерс» занял лишь 11-е место на Западе в этом сезоне, а Леброн заработал по контракту $ 41 180 544.
«Бруклин» вылетел в первом райнде плей-офф, уступив будущему финалисту «Бостону». Зарплата Дюранта составила $ 42 018 900.
Самый высокооплачиваемый игрок «Лейкерс» заработал за весьма невзрачный сезон $ 44 211 146.
«Филадельфия» не прошла барьер полуфинала конференции в этом сезоне. Харден же получил от двух клубов $ 44 310 840.
Столько же заработал наиболее высокооплачиваемый игрок «Хьюстона».
Чемпион НБА и MVP финала по праву находится на вершине рейтинга. За сезон Стеф Карри заработал $ 45 780 966.