8-10. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»)

Летом 2021 года Леонард перенес операцию на крестообразной связке и пропустил весь сезон. Но в топ самых высокооплачиваемых игроков всё равно вошел: Кавай заработал по контракту $ 39 344 900.