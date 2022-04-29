Разбираемся с любимым трюком баскетболистов и смотрим, на какой уровень его вывел твиттер-блогер @KalaniBallFree. Это что-то!
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Это популярный фристайлер и блогер. Он достиг невероятных результатов в трюках с баскетбольным мячом. Давайте посмотрим на видео.
А затем попробуем поучиться.
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Будет сложно, но интересно!
Это важнейшая позиция. Дальше нужно сначала научиться крутить мяч в воздухе вообще. Да-да, именно правильно крутить.
При броске двумя руками одна направлена ладонью на вас, а другая – от вас. Резким движением нужно подкинуть мяч перпендикулярно вверх, разведя руки.
При броске одной рукой пальцы располагаются вдоль линии мяча, есть пространство до ладони, вращательное движение совершается кистью.
Кисть руки должна смотреть на вас ладонью. После ловли можно плавно опустить руку ниже, чтобы улучшилась амортизация.
Ну а дальше — только тренировки! Однажды точно получится. А там и до пяти мячей недалеко.