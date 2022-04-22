Первые две игры «Бруклин» проиграл бывшей команде Кайри и теперь в двух шагах от вылета.
Болельщики «особенно» относятся к игроку, который, по их мнению, некрасиво покинул команду.
«Это слишком дорого», — прокомментировал решение защитник «Нетс».
Игрок «Бруклина» пропустил значительную часть сезона из-за нежелания прививаться. Именно поэтому он не мог принимать участия в домашних матчах своей команды.
Несмотря на потерю большой суммы, Кайри точно не переживает об этом. Его зарплата – $ 35,3 млн. Он входит в 20-ку самых дорогих баскетболистов НБА.