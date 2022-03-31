30 марта ЦСКА объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Юнасом Йеребко. Баскетболист ранее выступал за «Химки» и клубы НБА «Бостон Селтикс», «Голден Стейт Уорриорз», «Юту Джаз». В Швеции осудили своего лучшего игрока, который был без контракта больше года, после досрочного расторжения соглашения с «Химками».