Самые продаваемые игры в истории

Во что играли миллионы людей по всему миру.

Tetris: 500+ млн копий

Самая успешная игра с огромным отрывом от всех конкурентов. Изначально была выпущена на советском компьютере Elektronika 60, но в итоге различные варианты головоломки вышли более чем на 50 платформах.

Minecraft: 238+ млн копий

Трудно найти человека, который не слышал про эту игру в жанре песочницы.

Grand Theft Auto V: 150+ млн копий

Гангстерский боевик, в который играли почти все представители нынешнего поколения.

Wii Sports: 82,90 млн копий

Сборник аркадных спортивных игр для Wii.

PlayerUnknown's Battlegrounds: 70+ млн копий

Первая королевская битва, положившая начало целому жанру. Классика видеоигр.

Pokémon (First Generation): 45-47 млн копий

Вся франшиза покемонов продана в количестве более чем 300 млн копий. First Generation — самая популярная часть.

Mario Kart 8/Deluxe: 45,53 млн копий

Версия аркадных гонок во вселенной Марио.

Super Mario Bros.: 40,24 млн копий

Классика, которая не нуждается в лишнем представлении.

Red Dead Redemption 2: 38 млн копий

Вестерн про тяжёлую судьбу ковбоев. Реалистично, брутально и эмоционально.

Mario Kart Wii: 37,38 млн копий

Гонки Mario Kart стали хитом 2006 года.