10 февраля завершился дедлайн НБА. Некоторые игроки после обмена будут сразу же отчислены из новых клубов. Их можно подписать на рынке выкупа в качестве свободных агентов.
Один из лучших европейских баскетболистов современной НБА не нужен «Сан-Антонио Спёрс» после обмена из «Торонто Рэпторс». На Драгича претендуют «Бруклин Нетс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ещё ряд клубов лиги.
«Хьюстон Рокетс» не нуждается в немецком разыгрывающем после обмена из «Бостон Селтикс». Шрёдер может оказаться в «Лейкерс», в составе которых выступал в прошлом сезоне.
Кантер, как и Шрёдер, не задержится в «Хьюстоне». Вот только с поиском нового клуба могут быть проблемы. Многим в лиге не нравятся резкие высказывания Энеса о Китае, Турции и правах человека в целом.
4-кратный участник Матча звёзд перешёл в «Филадельфию Сиксерс» как часть сделки по Джеймсу Хардену. Пол не нужен «Сиксерс», зато интересен ряду контендеров во главе с «Лейкерс».
«Индиана Пэйсерз» не собирается задействовать Томпсона после обмена из «Сакраменто Кингз», Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» снова может объединиться с Леброном Джеймсом. Теперь — в «Лейкерс».
27-летний Харрис не вписывается в перестроечный «Орландо Мэджик». Сильный шутер будет интересен многим конкурентоспособным клубам. Опять же, «Лейкерс» называются одним из основных претендентов.
Ещё один известный европейский игрок НБА. Чешский защитник не задержится в «Сан-Антонио», как и Драгич. Придётся искать минимальный контракт в другом месте.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» хочет развивать молодёжь, поэтому 32-летний Бледсо должен искать новое место работы в статусе свободного агента.
«Бруклину» пришлось отчислить Бембри, чтобы освободить место в заявке для проведения обмена Бена Симмонса. Деандре — качественный двусторонний игрок, который без проблем трудоустроится в лиге.
«Лейкерс» должны не только совершать подписания на рынке выкупа, но и отчислять игроков. Бэйзмор — один из главных кандидатов на уход.
Бывший участник Матча звёзд НБА тоже должен покинуть «Лейкерс». Джордан уже давно выпал из ротации «Лос-Анджелеса», но навыки классического центрового вполне могут пригодиться другой команде.