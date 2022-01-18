Джимми Батлер

Защитник «Майами» собрал трипл-дабл из 19 очков, 10 подборов и 10 передач в матче с «Торонто». Трипл-дабл стал для Батлера девятым в форме «Хит». Он сравнялся с Леброном Джеймсом по этому показателю.