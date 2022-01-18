Игровая программа в знаковый для США праздничный день включала сразу 12 матчей. Логично, что на площадке не обошлось без впечатляющих достижений.
Форвард «Шарлотт Хорнетс» Майлз Бриджес обновил личный рекорд результативности в матче против «Нью-Йорк Никс» (97:87). Бриджес набрал 38 очков на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден».
Защитник «Кливленд Кавальерс» оформил дабл-дабл из 22 очков и 12 передач в матче с «Бруклин Нетс» (114:107). Первый после Леброна Джеймса игрок «Кливленда», отдавший 30 передач на отрезке из двух игр.
Вернулся в строй после полутора пропущенных месяцев из-за коллапса лёгкого. Помог «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграть «Орландо Мэджик» (98:88), набрав 16 очков.
Центровой «Майами Хит» пропустил шесть недель из-за операции на большом пальце. Вернулся, набрав 14 очков и 9 подборов в матче с «Торонто Рэпторс» (104:99).
Защитник «Майами» собрал трипл-дабл из 19 очков, 10 подборов и 10 передач в матче с «Торонто». Трипл-дабл стал для Батлера девятым в форме «Хит». Он сравнялся с Леброном Джеймсом по этому показателю.
Букер — первый игрок в истории «Финикс Санз», набравший 45+ очков и 5+ передач без единой потери и покоривший линию 45-5-5 более одного раза. 48 очков Девина помогли «Санз» обыграть «Сперс» (121:107).
Дончич (34 очка, 11 подборов, 12 передач) в матче с «Оклахома-Сити» (104:102) оформил 41-й трипл-дабл за карьеру — больше, чем у всех остальных игроков «Даллас Маверикс» в истории вместе взятых (40).
Леброн в 14 матчах подряд набирал как минимум 25+ очков, 5+ подборов и забивал один трёхочковый, чего не делал ни один игрок в истории НБА. 25 очков Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Юту» (101:95).