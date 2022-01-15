Том Брэди, 46,9 млн вовлечений

Брэди выиграл 7-й Супербоул в карьере и первый – за «Тампа-Бэй», за которую выступает с 2020-го. Квотербек «Бакканирс» Брэди также стал MVP Супербоула. Звезде американского футбола 44 года.