Вовлечённость показывает общее количество действий с публикациями, историями и контентом за выбранный период. Это лайки, комментарии, сохранения, репосты, ответы. В 2021 году звёзды НБА затмили всех.
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» лидирует с большим отрывом. Любое действие Леброна рассматривается под микроскопом и получает широкую огласку.
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» заметно уступает Леброну, но уверенно держится на втором месте.
Байлз — самая обсуждаемая персона Олимпиады в Токио. Многих в США и во всём мире до слёз пробрала драма гимнастки, которая не принесла своей стране ожидаемое количество медалей.
Яннис принёс «Милуоки Бакс» первый титул чемпиона НБА за последние 50 лет. Жаль, что сборная Греции не пробилась на Олимпиаду, иначе Адетокунбо наверняка обошёл бы Карри.
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» помог США выиграть золотую медаль ОИ. Дэйм широко обсуждается в НБА из-за потенциального ухода из «Портленда» и травм. Выпуск рэп-альбома также сказался.
Брэди выиграл 7-й Супербоул в карьере и первый – за «Тампа-Бэй», за которую выступает с 2020-го. Квотербек «Бакканирс» Брэди также стал MVP Супербоула. Звезде американского футбола 44 года.
Постепенно проходят времена, когда знаменитая теннисистка была в тренде.
Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант — причина, по которой команда досрочно завершила перестройку и претендует на плей-офф. Одна из главных молодых звёзд НБА.
Ламело пришёл в НБА на год позже Моранта. Разыгрывающий проделал похожий путь — моментально сделал «Шарлот Хорнетс» конкурентоспособной командой. Ещё до прихода в лигу Болл был популярен в соцсетях.
Переход в «Лейкерс» создал вокруг Уэстбрука огромную шумиху. Правда, преимущественно отрицательную — Расселл проваливается на площадке и не оправдывает ожиданий. Зато его часто обсуждают.