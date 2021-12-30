30 декабря Джеймсу исполнилось 37 лет. В этот день «Лейкерс» проиграли «Мемфису» (99:104). «Лос-Анджелес» идёт в зоне плей-ин но это не вина Леброна. На индивидуальном уровне он делает всё возможное.
Карим Абдул-Джаббар (38 387 очков) и Карл Мэлоун (36 928) пока опережают Леброна. Джеймс покорил отметку в 36 тыс. раньше них и превзойдёт обоих за полтора года, выйдя на первое место в истории.
В феврале Леброн был в 17-й раз включён в стартовый состав на Матч звёзд НБА. Это новый рекорд лиги. У Леброна также больше всего очков (389) и сыгранных минут (473) в истории Матчей звёзд.
Ещё в марте Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который оформил 10 трипл-даблов в возрасте 35+ лет. Леброн — самый возрастной игрок с трипл-даблом при 30+ набранных очков.
Леброн оформил 7 трипл-даблов после 18-го сезона в НБА. Больше, чем все остальные игроки в истории вместе взятые (Коби Брайант — 2, Тим Данкан и Карл Мэлоун — по 1).
У Джеймса 487 очков в овертаймах — лучший результат в истории. В ноябре Леброн превзошёл легенду «Лейкерс» Коби Брайанта (471), третий — Пол Пирс (365) — идёт с огромным отставанием.
В октябре Джеймс довёл количество набранных очков в первых матчах сезона до отметки 481, что стало новым рекордом НБА. Леброн превзошёл легенду «Юты» Карла Мэлоуна (447 очков).
Леброн Джеймс набирает 10+ очков в 1070 матчах подряд (серия активна). Завершивший карьеру Майкл Джордан (866) занимает второе место с приличным отставанием.
Леброн принял участие только в 24 матчах из 36 в этом сезоне. При этом он набирал 30+ очков в 14 играх, 9 из которых прошли в декабре. Это лучший результат в НБА.
Это малая часть достижений Джеймса за год. Были более локальные рекорды в истории франшизы «Лейкерс» или рекорды сезона/десятилетия/XXI века. А также свершения за пределами площадки.
В 2021 году Леброн заработал рекордные для игрока НБА $ 95,4 млн, включая примерно $ 64 млн от рекламы и других проектов. Джеймс — самый высокооплачиваемый активный атлет в командных видах спорта США.
В 2021 году Леброн впервые в карьере пропустил значительный период из-за травм (38 матчей). При этом Джеймс даже в 37 лет играет на уровне топ-5 НБА и является лидером претендента на титул.