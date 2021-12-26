НБА включает в рождественскую игровую программу матчи лучших команд и лучших игроков. Например, Леброн Джеймс вышел на площадку на Рождество рекордный 15-й раз кряду.
Джеймс набрал 39 очков в игре с «Бруклин Нетс» (115:122). Теперь у него рекордные 422 очка в матчах на Рождество. Леброн превзошёл легенду «Лейкерс» Коби Брайанта (395 очков).
36-летний Джеймс стал самым возрастным игроком в истории, набравшим 30+ очков на Рождество. 30 декабря Леброну исполнится 37 лет.
Леброн набрал 20+ очков в праздничный день уже 13-й раз за карьеру, что является абсолютно лучшим результатом в истории НБА.
Рекордные 2999 трёхочковых при рекордной серии из 156 игр с как минимум одним дальним попаданием в выигранном матче за первое место с «Финикс Санз» (116:107).
Оформил дабл-дабл из 36 очков и 12 подборов в игре с «Бостон Селтикс» (117:113). Стал первым игроком в XXI веке, кому удалось набрать такую статистику в матче с «Селтикс» менее чем за 30 минут.
Набрали 70 очков на двоих в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс» (122:115). Харден — 36, Миллз — 34. Стали первой в XXI веке парой одноклубников, набравших по 30+ очков в рождественском матче.
Миллз также реализовал 8 трёхочковых — новый рекорд в истории НБА на Рождество.
Набрал 10 очков, 10 подборов и 12 передач в матче с «Атлантой Хоукс» (107:101). Стал седьмым игроком с трипл-даблом на Рождество и первым в истории франшизы «Никс».
Уокер (10 очков, 10 подборов, 12 передач), Уэстбрук (13 очков, 12 подборов, 11 передач), Харден (36 очков, 10 подборов, 10 передач) оформили исторические трипл-даблы.