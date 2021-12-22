5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан — самый богатый спортсмен всех времён, заработавший $ 2,62 млрд. И траты соответствуют его статусу.

Коллекция автомобилей

Chevrolet Corvette, C4ZR-1, Range Rover HSE 4.6, Ferrari 599 GTB и многие другие. Некоторые авто в коллекции Джордана настолько редкие, что стоят более миллиона долларов.

The Grove XXIII

Загородный клуб Джордана в Хоб-Саунд, штат Флорида. Построен в 2019 году за $ 15 млн. Включает всё, что нужно Майклу. В том числе столь любимое поле для гольфа.

23XI Racing

Команда NASCAR, которая обошлась Джордану в $ 25 млн.

Gulfstream G-IV (N236 MJ)

Частный самолёт с доступом в интернет и всеми необходимыми удобствами.

Особняк в Чикаго

Недвижимость площадью 28 328 м² уже 10 лет выставлена на продажу, но всё не найдёт покупателя. Майкл первоначально приобрёл особняк за $ 29 млн. Фирменная черта — ворота с легендарным номером 23.