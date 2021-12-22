Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан — самый богатый спортсмен всех времён, заработавший $ 2,62 млрд. И траты соответствуют его статусу.
Chevrolet Corvette, C4ZR-1, Range Rover HSE 4.6, Ferrari 599 GTB и многие другие. Некоторые авто в коллекции Джордана настолько редкие, что стоят более миллиона долларов.
Загородный клуб Джордана в Хоб-Саунд, штат Флорида. Построен в 2019 году за $ 15 млн. Включает всё, что нужно Майклу. В том числе столь любимое поле для гольфа.
Команда NASCAR, которая обошлась Джордану в $ 25 млн.
Частный самолёт с доступом в интернет и всеми необходимыми удобствами.
Недвижимость площадью 28 328 м² уже 10 лет выставлена на продажу, но всё не найдёт покупателя. Майкл первоначально приобрёл особняк за $ 29 млн. Фирменная черта — ворота с легендарным номером 23.