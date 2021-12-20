Разбираемся, куда именно уходят деньги форварда «Лос-Анджелес Лейкерс».
$ 1,5 млн — ориентировочная сумма расходов на домашний спортзал, тренеров, массажистов, поваров, технику и многое другое. Джеймс относится к своему телу, как к инвестициям.
В 2015 году Леброн нанял Донни Раймона, бывшего «морского котика», эксперта в биомеханике. Раймон помог Леброну решить проблемы со спиной и стал его персональным тренером на постоянной основе.
Джеймс — фанат тренировок. Он скопировал тренажёрные залы «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в своих домах.
Леброн — первый спортсмен мира, который инвестировал в криокамеру, где жидкий азот, по сути, является более эффективной версией ледяной ванной.
Джеймс также является поклонником использования барокамеры, чтобы ввести в своё тело больше кислорода. Это также помогает улучшить психологическую устойчивость.
Джеймс носит компрессионные рукава, шорты и ботинки. После матчей Леброн подключается к электростимулятору, чтобы вывести токсины из организма и заставить мышцы сокращаться.
Джеймс также делает некоторые более простые процедуры. Например, принимает обычные ледяные ванны.
Рацион питания тоже важен. У Лебона есть личный повар. Джеймс обычно старается избегать красного мяса и сахаросодержащих продуктов, но иногда позволяет себе отойти от правил.