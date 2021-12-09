Ауди Крукс — габаритная центровая школы Бишоп Гэрриган. Она может стать будущей звездой женского баскетбола.
Рост 16-летней школьницы составляет 190 см, а вес около 110-115 кг. Крукс примерно на 25 см выше большинства соперниц и в два раза тяжелее них.
Ауди сполна пользуется своими габаритами, набирая в среднем 20,3 очка, 10,3 подбора и 2,7 передачи в этом сезоне.
Более десятка топ-колледжей NCAA хотят заполучить Брукс в следующем сезоне. Недавно она побывала на просмотре в Мичиган Стэйт.
Ауди будет выделяться своими габаритами и на уровне студенческого баскетбола.
Девушку называют «женской версией Шакила О'Нила» и пророчат светлое будущее в женской НБА.
Конечно, Брукс ещё предстоит оправдать авансы. Не всегда переход с детского на взрослый уровень даётся гладко.
Эксперты отмечают, что девушке не помешало бы сбросить около 20 кг, чтобы улучшить подвижность и доминировать в NCAA.
За будущим Брукс будет очень интересно понаблюдать. Природные физические данные нужно правильно использовать.
Но пока действительно есть основания предполагать, что женский баскетбол получит своего Шакила.