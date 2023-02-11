«Опускаются руки, когда в мире такой бардак, а людям плевать», — написал в 2019 году Льюис. Это восприняли как призыв к веганству — и обвинили в лицемерии: негоже, мол, призывать других ограничивать себя, когда летаешь по 200 раз в год.