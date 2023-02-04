Лидер «Феррари» Леклер не умеет парковаться!

Пользователь Reddit провёл настоящее расследование и представил доказательства.

Начинаем с классики: авто Леклера стоит под углом.

Здесь тоже видно: упражнение «Гараж» провалено.

И снова наезд на разметку парковочного места.

Паркуясь для красивого фото с «Мазерати», Шарль тоже не заморачивался.

А теперь — нарушения ПДД. Парковка прямо на пешеходном переходе? Не проблема!

Ещё одна парковка на пешеходном переходе. Понятно, что места в Монте-Карло мало, но тем не менее.

Комбо: парковка на тротуаре и переходе. Оправдание: пилоту «Феррари» надо было сдать рядом тест на ковид.

Напоследок — история от болельщика: «Мы видели, как он парковался в Мельбурне. Он сделал кучу попыток, а потом поехал искать другое место».