Справитесь?
В австралийской версии программы нужно было назвать фамилию пилота Ф-1 Дженсона… Варианты ответа — Баттон (кнопка), Зиппер (молния), Велкро (липучка) и Класп (застёжка).
Наверное, и сам Дженсон Баттон уже в курсе, что участник вылетел из передачи, назвав чемпиона 2009 года Зиппером.
На вопросе про Ф-1 срезался в благотворительном выпуске программы знаменитый журналист Пирс Морган. У него спросили, кто из чемпионов мира не был напарником Льюиса Хэмилтона.
Морган поставил на Баттона, а надо было на Райкконена. Вылетевший Морган пообещал всё равно сделать соответствующее пожертвование.
Экс-футболисту Крису Камара достался вопрос: представитель какой страны не становился чемпионом Ф-1 после 2000 года?
Камара выбрал Финляндию — вопреки чемпионству Райкконена в 2007-м. А ставить надо было на Бразилию, которая последний раз радовалась титулу Сенны в 1991-м.
В немецкой версии спросили, кто лучше всего знаком с названиями Piscine, Beau Rivage, Casino и Rascasse. Варианты: любители вина, фанаты Ф-1, читатели комиксов про Астерикса и любители искусства.
Участнику помог звонок другу! Тот, правда, сказал, что поворот Rascasse находится в Спа, а не в Монако, но так или иначе привёл к выбору правильного ответа. Ведь это всё — четыре поворота трассы Ф-1 в Монте-Карло.
Решающий, 15-й вопрос: какая из гонок является старейшей — «24 часа Ле-Мана», Гран-при Монако, «Инди-500» или «Турист Трофи» на острове Мэн. Звонок другу не помог, а подсказку «Узнать мнение ведущего» участник уже использовал.
А ведь Джереми Кларксон знал, что правильный ответ — ТТ (c 1907-го). Герой передачи не стал рисковать и забрал полмиллиона. При этом признался, что если бы ответил, то тоже поставил бы на гонки безбашенных мотоциклистов.