Порой случается, что двигатели Ф-1 устанавливают и на обычные автомобили. Ну, не совсем обычные.
Этот гиперкар оснащён 1,6-литровым турбомотором Mercedes V6 мощностью 574 л. с. из Формулы-1. Также установлены четыре дополнительных электромотора, так что общая мощность составляет 1063 л. с.
К производству машины приступили в августе 2022 года. Всего будет построено 275 экземпляров, цена каждого из них — € 2,75 млн. Все они уже заранее распроданы по заявкам.
Эта модель выпускалась с 1995 по 1997 год. Она была оснащена атмосферным 4,7-литровым мотором Ferrari V12 мощностью 520 л. с. Такой двигатель стоял на Ferrari 641 в сезоне Ф-1 1990 года — за рулём были Ален Прост и Найджел Мэнселл.
Всего было построено 349 экземпляров. Цена на автомобиль может достигать € 3 млн.
Этот автомобиль выпускали с 2004 по 2010 год. Он оснащён атмосферным пятилитровым мотором BMW V10, мощность которого — 507 л. с. Такой двигатель стоял на Williams FW27 в сезоне-2005 — пилотами «Уильямса» были Марк Уэббер и Ник Хайдфельд.
Эту машину можно приобрести на вторичном рынке. Цена вполне доступна, в отличие от предыдущих автомобилей, — примерно € 20 тыс.
Изначально планировалось оснастить машину мотором V12, который в Ф-1 использовали в «Эрроуз». Но затем решили взять атмосферный 5,7-литровый двигатель Cosworth V10 для «Ле-Мана», который выдавал 612 л. с.
Автомобиль выпускали с 2004 по 2006 год. Всего было произведено 1270 единиц, и цена на каждую может превышать € 1 млн. Подробнее о машине — в нашем отдельном материале.
Классическому Alfa Romeo уже больше 50 лет. Он оснащён атмосферным двухлитровым мотором V8, выдававшим 227 л. с. Такой двигатель стоял на машинах Alfa Romeo в 1950 и 1951 годах, когда Джузеппе Фарина и Хуан Мануэль Фанхио брали титулы Ф-1.
С 1967 по 1969 год было выпущено всего 18 таких автомобилей. В наше время цена на него может превышать $ 10 млн.