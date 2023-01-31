Ferrari F50

Эта модель выпускалась с 1995 по 1997 год. Она была оснащена атмосферным 4,7-литровым мотором Ferrari V12 мощностью 520 л. с. Такой двигатель стоял на Ferrari 641 в сезоне Ф-1 1990 года — за рулём были Ален Прост и Найджел Мэнселл.