Рассказываем, сколько денег заработали топовые гонщики в прошлом сезоне (по данным RN365). Все ли заслужили свои миллионы?
В 2022 году монегаск являлся явным первым номером «Феррари». Вот только по зарплате Леклеру далеко до чемпионов: контракт Шарль подписывал, когда ещё только «подавал надежды».
Гонщик «Макларена» отлично себя проявил и заслужил прибавку. Ландо стал единственным представителем команды не из топ-3, кому в этом сезоне удалось попасть на подиум.
Норрис разгромил австралийского напарника, доказав: огромная зарплата Дэна в «Макларене» — ошибка. Теперь придётся восстанавливать репутацию в резерве «Ред Булл».
Последний год пилота «Астон Мартин» в Формуле-1 завершился гонкой в Абу-Даби. Но экономить на зарплате британцы не начнут: на место четырёхкратного чемпиона мира придёт двукратный.
Ещё один опытный спортсмен, который категорически отказывается «сидеть дома». У Алонсо всё хорошо, а вот в «Альпин», возможно, жалеют о столь щедрых вложениях в испанского ветерана.
Лучший гонщик последних двух лет, как ни странно, находится на втором месте по заработку. Но у Макса всё ещё впереди — с увеличением титулов в его коллекции будут расти и гонорары.
Рекордсменом ожидаемо является пилот «Мерседеса». Послужной список Льюиса невероятно огромен, и, даже несмотря на не самый удачный прошлый сезон, гонщик отработал каждый свой цент.