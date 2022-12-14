15 ярчайших шлемов Формулы-1 2022 года

От баскетбольного мяча до человека-паука.

Никита Мазепин

Для зимних тестов в Барселоне россиянин выбрал «камуфляжный» дизайн шлема.

Даниэль Риккардо

На Гран-при Майами австралиец превратился в детектива по розыску животных Эйса Вентуру.

Ландо Норрис

В том же Майами ещё один пилот «Макларена» превратил свой шлем в баскетбольный мяч. Мощь!

Себастьян Феттель

На Гран-при Австрии немец привлёк внимание к проблемам уязвимых видов пчёл.

Алекс Албон

На этапе в Сильверстоуне с пилотом «Уильямса» выступали домашние питомцы его семьи: много кошек, собака и лошадка.

Эстебан Окон

Гран-при Италии француз провёл в шлеме с подражанием дизайну Михаэля Шумахера.

Себастьян Феттель

В Японии Феттель поблагодарил производителя шлемов Arai. Дизайн напомнил коробку для перевозки шлемов.

Льюис Хэмилтон

У британца на «Сузуке» была коллаборация с местным художником Такаси Мураками: речь идёт не просто о шлеме, а о целой коллекции одежды.

Лэнс Стролл

На Гран-при США в Остине канадец выступал в стильном «кожаном» шлеме.

Эстебан Окон

На «Трассе Америк» француз превратился в Человека-паука.

Себастьян Феттель

Шлем на Гран-при Мексики Себ посвятил памяти ушедшего из жизни Дитриха Матешица.

Серхио Перес

Разумеется, Чеко подготовил спецдизайн для домашнего этапа.

Гуаньюй Чжоу

Красивейший дизайн от китайского пилота для финала сезона в Абу-Даби. 

Фернандо Алонсо и Мик Шумахер

Испанец и немец, не сговариваясь, перекрасили шлемы в честь прощавшегося с Ф-1 Феттеля.

Себастьян Феттель

Сам же пилот «Астон Мартин» составил традиционный дизайн шлема из фотографий болельщиков, выигравших благотворительный аукцион.