Джорджо Пантано

Семь сезонов в Ф-3000/GP2 (2001–2003, 2005–2008).

Лучший результат: чемпион (2008).

Достижения: шесть побед в Ф-3000, ещё девять (и титул) уже в GP2 – а между ними был сезон в Ф-1 в «Джордане».

Сейчас: на пенсии с 2014-го.