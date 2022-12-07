Много спорных кандидатур. Но у нас есть аргументы.
Да, австралиец завалил два сезона в «Макларене», но все его выступления в «Ред Булл» и «Рено» доказывают: Дэн заслуживает шанса восстановить репутацию.
Во второй половине сезона немец регулярно опережал Кевина Магнуссена. Вполне возможно, «Хаас» высадил «не того» пилота.
Не торопитесь возмущаться. По сути, мы просто констатируем, что именно сезон-2022 должен был показать реальный уровень россиянина. Но не вышло. Не выйдет и в 2023-м.
Бразильский пилот не выглядит талантом поколения. Но он убедительно выиграл сезон Формулы-2. Если бы в Ф-1 было больше мест, Фелипе явно заслуживал бы своего шанса.
Вице-чемпион Формулы-2 тоже вправе заявить, что он заслуживает возможности выступить в Ф-1. Увы, денег у француза нет, а в «Альфа Ромео» вакансии заняты.
Ещё один вице-чемпион Формулы-2, а результаты Роберта очень похожи на Пуршера. Но даже поддержка «Феррари» не помогла российско-израильскому пилоту получить контракт. На который он всё-таки наездил.
Продолжаем сочувствовать вице-чемпионам Ф-2. Обладатель второго места в сезоне-2020 в других условиях тоже мог бы получить контракт и, дай бог, проявить себя. Но мир Ф-1 слишком жесток.
Талантливый американский гонщик был близок к месту в «Альфа Таури», но не получил суперлицензию. Эксперты уверяют: Херта достаточно быстр, чтобы дать ему шанс в Ф-1. Но поезд ушёл.
Раз уж мы были готовы посмотреть на Херту, то что говорить про Палоу, который стал чемпионом IndyCar уже на второй сезон в серии? Ещё один гонщик, который вполне достоин шанса. Но мест в Ф-1 слишком мало.