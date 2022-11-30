Пользователь Reddit basspro24chevy по традиции подсчитал ущерб, который нанёс своими авариями за сезон каждый из гонщиков Формулы-1.
Подсчёт примерный: каждый из основных компонентов машины оценён в определённую сумму. После аварий подсчитывалось, какие узлы точно пришлось менять.
Лучше всех — Валттери Боттас. За сезон у него ущерб всего на $ 442 тыс. На втором месте — Макс Ферстаппен ($ 485 тыс.). Замыкает тройку Кевин Магнуссен с $ 505 тыс. убытка.
Менее чем на $ 1,5 млн «подставили» свои команды Ландо Норрис, Даниэль Риккардо, Пьер Гасли, Серхио Перес, Алекс Албон, Джордж Расселл, Фернандо Алонсо и Юки Цунода.
Канадец занял в антирейтинге восьмое место. Дороже всего обошлись глупая авария с Алонсо в Остине и сразу два инцидента в Мельбурне.
Пилот «Альпин» так сильно приложил болид в Майами, что разом «попал» почти на $ 1,5 млн.
Немец неудачно вернулся в Ф-1 после перенесённого коронавируса и сразу же разбил машину на Гран-при Австралии. А в Австрии Себ столкнулся с Албоном и Гасли.
На всё том же Гран-при Австрии семикратный чемпион сильно разбил машину в квалификации — всего один крэш обошёлся в $ 1,5 млн.
На старте сезона испанец постоянно искал гравий и заодно отбойники. И ещё почти $ 1 млн набежал за аварию в Японии и столкновение с Расселлом в Остине.
Китаец провёл вроде бы спокойный сезон. Но был тот самый Гран-при Великобритании, где переворот и полёт обошлись «Альфа Ромео» почти в $ 2 млн.
Канадец ужасно начал сезон: $ 2,8 млн он собрал уже по итогам аварий в Джидде и Мельбурне. Дальше всё было куда более прилично.
Серия жесточайших аварий сделала немца «чемпионом» второй год подряд. Правда, в Абу-Даби он чуть не «подарил» победу Латифи, отправив его в отбойник. Но «Уильямс» почти не пострадал.
За два сезона Шумахер набил машины «Хааса» почти на $ 9 млн (год назад Мик «выиграл» с показателем $ 4 949 000). Неудивительно, что «Хаас» не предложил немцу новый контракт.
В командном зачёте «Уильямс» обошёл «Хаас». Магнуссен хоть и ломал крылья, но в остальном был почти безупречен. А вот Албон «набрал» $ 1,3 млн. Это первый «титул» британцев.