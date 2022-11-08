Какие спонсоры есть у Ферстаппена?

А ведь, помимо этих денег, Макс неплохо собирает на рекламных контрактах и спонсорских сделок с Jumbo, CarNext и многими другими компаниями. В этом сезоне Ферстаппен заключил договор со стриминговым сервисом Viaplay и не прогадал! После досрочной победы в Формуле-1 его доходы наверняка взлетят.