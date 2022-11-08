Пилот «Ред Булл» за несколько лет прошёл сложный путь от перспективного новичка до лучшего гонщика Формулы-1. Два титула «Королевских гонок» подряд сделали его невероятно богатым. Как это было?
Ведущий экономический и политический обозреватель в Ф-1 Дитер Ренкен предсказывал Ферстаппену зарплату размером $ 25 млн по контракту, в то время как итальянская газета La Gazzetta dello Sport считала, что Максу предложат $ 40 млн.
Сведения Ренкена оказались ближе к реальности. Но первое чемпионство всё изменило и помогло спортсмену заработать существенную прибавку. $ 44 млн — таков оклад пилота «Ред Булл» до 2026 года, но после продления контракта ещё на два года эта цифра может достигнуть $ 55 млн.
А ведь, помимо этих денег, Макс неплохо собирает на рекламных контрактах и спонсорских сделок с Jumbo, CarNext и многими другими компаниями. В этом сезоне Ферстаппен заключил договор со стриминговым сервисом Viaplay и не прогадал! После досрочной победы в Формуле-1 его доходы наверняка взлетят.
Ещё один источник дохода для гонщика — собственный магазин одежды, расположенный в голландском городе Свалмен. Его Ферстаппен открыл в 2017 году, разработав товары, которые являются частью коллекций Red Bull Racing и MV.
То, что дела у Макса идут в гору, доказывает тот факт, что он попал в список 500 самых богатых людей Нидерландов. Он самый молодой человек, кому удалось сделать это. Сейчас гонщик замыкает рейтинг — его состояние оценивается в € 120 млн.
На эти деньги Ферстаппен живёт припеваючи. Пилот «Ред Булл» спокойно может позволить себе яхту стоимостью $ 5,5 млн. В 2021 году он обзавёлся такой и назвал её «Багирой». Трёхэтажная яхта, на которой находятся девять спален и есть джакузи, — настоящая роскошь!
Чтобы отметить второе чемпионство в Ф-1, Макс и вовсе заказал необычный аксессуар. На Гран-при Мексики он презентовал обновлённый шлем, покрытый с помощью листа 22-каратного золота, что соответствует 916-й пробе — это почти чистый металл.