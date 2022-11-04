Феттель (2013) — 397 очков

Себастьян Феттель блистал в 2013 году и не дотянулся до результата Хэмилтона только потому, что в его календаре было на две гонки меньше. Четвёртый подряд титул чемпиона, заработанный в том сезоне, лишь подтверждает уникальность немца.