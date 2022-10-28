Пока Льюис Хэмилтон и Брэд Питт готовят собственную версию происходящего в Формуле-1, вспоминаем картины об автоспорте, которые уже вошли в историю!
Классика! Лента бюджетом $ 9 млн, завоевавшая три «Оскара», рассказывает историю противостояния четырёх пилотов за титул чемпиона мира. Дублёрами актёров стали реальные спортсмены — Джон Сёртис, Джеки Стюарт и Крис Эймон.
«Гонки — это жизнь. Всё, что происходит до или после них — всего лишь ожидание», — говорил великий Стив Маккуин. Кому, как не ему, было сниматься в фильме про сражение «Порше» и «Феррари» на трассе? Динамичная картинка и лихой сюжет — в нём идеально всё.
Среди художественных кинокартин о гонках выделяется та, в которой засветился молодой Том Круз. Сюжет фильма построен вокруг экранного прототипа Тима Ричмонда, покинувшего Формулу-1, чтобы участвовать в NASСAR.
Приключения Берта Монро, новозеландского мотогонщика, который установил несколько потрясающих рекордов, усовершенствовав свой байк, были увековечены в работе Роджера Дональдсона. Главную роль исполнил Энтони Хопкинс.
По-своему очаровательна картина с Уиллом Ферреллом и Джоном Си Райли в главных ролях. Комедия о буднях пилотов NASCAR поднимет настроение любому. А камео известных гонщиков Джейми Макмюррея и Грега Биффла и регулярных комментаторов телеканала FOX приятно удивит.
Биография легендарного гонщика Формулы-1 Айртона Сенны стала сюжетом для нескольких кинолент. В этой рассказывается о жизни пилота с 1984 года, дебюта в «Королевских гонках», вплоть до трагедии на Гран-при Сан-Марино в 1994 году.
Яркое противостояние Джеймса Ханта и Ники Лауды в Формуле-1 заслуживает отдельного внимания. Фильм бережно относится к деталям и в целом имеет высокий уровень достоверности. Что уж говорить, если первое, что сказал Лауда при просмотре: «Чёрт! Это действительно я».
Появляясь на трассе, спортсмен всегда играет с судьбой, даже несмотря на прогресс Формулы-1 — именно об этом повествует лента Пола Краудера. Документальный фильм с закадровым голосом Майкла Фассбендера не оставит равнодушным.
История зарождения великой Скудерии неизменно связана с именем Энцо Феррари. Триумф и трагедия, непростой путь развития мирового автоспорта и, конечно же, самые запоминающиеся эпизоды гонок — всё это есть в фильме 2017 года.
Одна из последних картин о гонках посвящена столкновению философий Генри Форда и Энцо Феррари, а также личному противостоянию Кена Майлза в исполнении Кристиана Бейла и Кэрролла Шелби, роль которого сыграл Мэтт Деймон. Номинация на «Оскар» намекает, что фильм невероятно хорош.