В регламенте дыры, а судьи принимают странные решения либо отчаянно с ними тянут. Собрали самые вопиющие случаи 2022 года.
В начале сезона ФИА показала схемы, которым пилоты должны следовать в борьбе. По факту за «вывозы» соперников все равно не штрафовали.
Пилоты призывали добавить отбойник у бетонной стены в 15-м повороте Майами — отказ. В итоге в момент аварии Окона перегрузка достигла 51g.
Судьи вовремя не отобрали у Чеко круг в Q2. Перес прошёл дальше, но после квалификации время всё-таки сняли — и опустили Серхио на 13-е место. Из-за ошибки судей в Q3 не прошёл Гасли.
На фоне множественных штрафов ФИА целую вечность составляла стартовую решётку — Гасли даже спросил в «Твиттере», каким же он стартует.
После схода Риккардо организаторы вечность убирали болид с трассы, а сейфти-кар не мог собрать пилотов. Так у зрителей отобрали яркий финиш.
Перес трижды слишком сильно отстал от сейфти-кара. Нарушения произошли задолго до финиша, но судьи вынесли свой вердикт лишь через три часа после гонки.
В 2022-м ФИА вдруг вспомнила, что пилоты не могут носить железные украшения. Хэмилтон после пререканий убрал пирсинг из носа, но потом опять его вернул. Федерация уступила.
Гонка шла менее 75% дистанции, но вопреки ожиданиям пилоты получили полные очки. Оказывается, при изменении правил не исправили древнюю формулировку.
В Японии гонку завершили сразу по истечении лимита в три часа, а в Монако отправили пилотов ещё на круг. При проверке регламента получилось: в Монте-Карло допустили серьёзнейшую процедурную ошибку.