Не заметили срезку Переса в Австрии

Судьи вовремя не отобрали у Чеко круг в Q2. Перес прошёл дальше, но после квалификации время всё-таки сняли — и опустили Серхио на 13-е место. Из-за ошибки судей в Q3 не прошёл Гасли.