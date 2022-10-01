Макс Ферстаппен продолжает покорять Формулу-1. Борьба в этом сезоне может закончиться уже сейчас — за пять этапов до конца. Поэтому Льюис Хэмилтон негодует?
Главная интрига предстоящего Гран-при Сингапура — сможет ли Макс Ферстаппен досрочно оформить чемпионство в это воскресенье. Для этого гонщику придётся сильно постараться.
В первую очередь Максу необходимо выиграть этот этап. Кроме того, ему нужно отыграть очки у конкурентов: 22 — у Шарля Леклера, 13 — у Серхио Переса, 6 — у Джорджа Расселла.
Если гонщик «Ред Булл» добавит к победе бонусный балл за быстрейший круг, то для завоевания титула нужно, чтобы Леклер финишировал восьмым или ниже, а Перес — не выше четвёртого места.
Сам Ферстаппен не верит в такой исход, считая, что условия слишком сложны. «Мне это кажется немного нереалистичным, так что я не особо думаю об этой возможности», — сказал он Autosport.
Интересно, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон выразил недовольство по поводу того, что голландец может взять второй титул так рано.
«Я сочувствую болельщикам. В прошлом сезоне борьба шла до самого конца, все испытывали напряжение. Нездорово, когда сезон заканчивается рано», — приводит слова гонщика The Race.
Тем не менее зрелищ в Сингапуре будет предостаточно. Опасная уличная трасса прошла реконструкцию: организаторы положили новый асфальт для сглаживания неровностей.
Во время первой практики лидирующую позицию занял Хэмилтон, Ферстаппен остался вторым. В следующем заезде гонщик оказался четвёртым, проехав всего восемь кругов.
Макс объяснил, что он и его команда решили опробовать несколько альтернативных вариантов в настройках болида. Из-за этого полноценной тренировки не получилось.
Но настрой у Ферстаппена боевой: «Расслабляться в такой ситуации было бы неправильно. Мы хотим выиграть больше гонок. Мы не хотим отдавать победы другим командам», — цитирует его F1i.com.