«Феррари» представила специальную раскраску машины на Гран-при Италии Формулы-1.
Всего на один Гран-при жёлтый цвет потеснит красный.
В этом году трассе «Аутодромо Национале» в Монце исполняется 100 лет — «Феррари» решила отметить это событие.
В честь юбилея «Феррари» изменит традиционную красную ливрею, добавив в неё очаги жёлтого.
Жёлтыми станут кожух мотора и торцевые пластины заднего антикрыла…
На заднем крыле появится название команды — разумеется, нанесённое жёлтым шрифтом.
Сменят цвет и постоянные номера гонщиков.
Выбор жёлтого неслучаен: на самом деле это тоже фирменный цвет «Феррари».
Энцо Феррари использовал жёлтый при создании эмблемы «Феррари» со вздыбленным жеребцом, а ещё жёлтый — один из фирменных цветов Модены, где родился Энцо.
Гонщики «Феррари», разумеется, получили специальные жёлтые комбинезоны, за что их тут же «отправили» в «Рено» и «Джордан».
Леклер и Сайнс будут использовать и шлемы с элементами жёлтого — их мы увидим чуть позже.