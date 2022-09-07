Болид «Феррари» получит уникальную ливрею

«Феррари» представила специальную раскраску машины на Гран-при Италии Формулы-1.

Всего на один Гран-при жёлтый цвет потеснит красный.

В этом году трассе «Аутодромо Национале» в Монце исполняется 100 лет — «Феррари» решила отметить это событие.

В честь юбилея «Феррари» изменит традиционную красную ливрею, добавив в неё очаги жёлтого.

Жёлтыми станут кожух мотора и торцевые пластины заднего антикрыла…

На заднем крыле появится название команды — разумеется, нанесённое жёлтым шрифтом.

Сменят цвет и постоянные номера гонщиков.

Выбор жёлтого неслучаен: на самом деле это тоже фирменный цвет «Феррари».

Энцо Феррари использовал жёлтый при создании эмблемы «Феррари» со вздыбленным жеребцом, а ещё жёлтый — один из фирменных цветов Модены, где родился Энцо.

Гонщики «Феррари», разумеется, получили специальные жёлтые комбинезоны, за что их тут же «отправили» в «Рено» и «Джордан».

Леклер и Сайнс будут использовать и шлемы с элементами жёлтого — их мы увидим чуть позже.