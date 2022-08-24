Хэмилтон предпочитает сёрфинг, а Боттас – велоспорт.
По трассе летают болиды, но пилотам необходимо держать себя в хороших кондициях, чтобы выдерживать перегрузки во время гонок и выжимать из машины максимум.
Льюис в последние годы придерживается веганской диеты, которая дарит ему много энергии. Из занятий Хэмилтон предпочитает пилатес, бег, сёрфинг и не забывает про работу с тренажёрами.
Помимо работы в спортзале и специальных тренажёров, Ферстаппен уделяет достаточное время кардионагрузкам. В основном это бег – самый доступный вариант, также помогают велотренажёры.
Боттас в качестве кардионагрузки занимается велоспортом. Он даже участвовал в гонках и недавно стал победителем заезда на 96 км в Колорадо.
Расселл регулярно занимается в спортзале, в том числе специальными упражнениями для пилотов: например, по укреплению мышц шеи. Без таких занятий мышцы очень быстро сведёт судорогой.
Фотографии с СФП для пилотов показывал и Мик Шумахер – основная закачка у гонщиков проходит зимой, во время межсезонья.
Французский пилот подчёркивал, что большое внимание уделяет сну: без должного восстановления его когнитивные способности ухудшаются, а сил становится меньше.
Пилот «Феррари» хвалил Хэмилтона за веганскую диету, но сам на неё садиться не спешит. Ему хватает нынешней сбалансированной программы, занятий в зале и других активностей.