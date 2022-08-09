Веганские бургеры, особняки, велоспорт – каждому своё.
Семикратный чемпион Формулы-1 активно вкладывается в стартапы, в частности, связанные с едой: в доставку продуктов Zapp, в веганские бургеры Neat Burger или же в веганский молочный бренд NotCo. Ждали ли вы такого от Льюиса?
Какое-то время Алонсо имел собственную велокоманду, которую спас от банкротства. Также гонщик вложил деньги в собственный бренд одежды Kimoa и в киберспортивную платформу Motorsport Games.
Ландо тоже не прочь вложить деньги в киберспорт: он основал бренд Quadrant, первой дисциплиной команда выбрала Halo Infinite.
Росберг вкладывается в европейские проекты. Например, он инвестировал в венчурный фонд Atomico (разработчик видеоигр Rovio, шведский финтех Klarna), а также спонсировал уникальный проект, который хочет заменить GPS по всему миру!
Какую-то часть состояния Феттель вкладывает в покупку акций. К примеру, перед переходом в «Астон Мартин» Себастьян купил акции компании, поскольку поверил в амбициозный проект.
Часть денег Леклер вложил в собственный картинговый бренд совместно с компанией Birel ART.
Финский пилот продал один из своих «Мерседесов», чтобы вложить эти деньги в реконструкцию старого картодрома близ Лахти. Часть своих доходов он вкладывает в проекты регулярно.
У Райкконена довольно много объектов недвижимости в собственности – как в родной Финляндии, так, например, и в Швейцарии. Один из домов ему удалось выгодно продать и выручить за него почти € 4 млн.
Совсем недавно Перес стал владельцем лодочной команды Team Mexico: она выступает в чемпионате среди электрических гоночных лодок UIM E1 World Championship.
Экс-пилот «Уильямса» основал собственную академию картинга в Москве – Forza Karting. В ней обучаются дети от 5 до 15 лет.