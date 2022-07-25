У Леклера великие предшественники.
Ален Прост разбил машину всего за три круга до финиша, когда начал накрапывать дождь.
Найджел Мэнселл оторвался от Проста, но лишь для того, чтобы разбить болид на мокрой трассе.
Сенна умчал от Проста на минуту, но продолжал атаковать и зацепил отбойник.
После перехода на слики Шумахер практически сразу потерял контроль над машиной.
Поломка «Уильямса» отправила Хилла в разворот и стену уже в начале второго круга.
В прощальной гонке за «Уильямс» Култхард нелепо разбил машину на въезде на пит-лейн.
Хаккинен лидировал в Имоле, но разбил машину в последнем повороте.
Шумахер стал одним из тех, кто в том году врезался в знаменитую Стену чемпионов.
Ещё одна ошибка Мики. Он даже расплакался после вылета в первой шикане Монцы.
Култхард мог вернуться в борьбу за титул, но вместо этого улетел на мокрой трассе в отбойник.
Алонсо сломал подвеску, задев стену в четвёртом повороте.
Авария Феттеля, после которой Себ провалил борьбу с Хэмилтоном за титул.
Хэмилтон улетел в отбойник в коварном финальном повороте и променял первое место на девятое.