13 аварий гонщиков, лидировавших в Гран-при

У Леклера великие предшественники.

Гран-при Монако — 1982

Ален Прост разбил машину всего за три круга до финиша, когда начал накрапывать дождь.

Гран-при Монако — 1984

Найджел Мэнселл оторвался от Проста, но лишь для того, чтобы разбить болид на мокрой трассе.

Гран-при Монако — 1988

Сенна умчал от Проста на минуту, но продолжал атаковать и зацепил отбойник.

Гран-при Сан-Марино — 1995

После перехода на слики Шумахер практически сразу потерял контроль над машиной.

Гран-при Германии — 1995

Поломка «Уильямса» отправила Хилла в разворот и стену уже в начале второго круга.

Гран-при Австралии — 1995

В прощальной гонке за «Уильямс» Култхард нелепо разбил машину на въезде на пит-лейн.

Гран-при Сан-Марино — 1999

Хаккинен лидировал в Имоле, но разбил машину в последнем повороте.

Гран-при Канады — 1999

Шумахер стал одним из тех, кто в том году врезался в знаменитую Стену чемпионов.

Гран-при Италии — 1999

Ещё одна ошибка Мики. Он даже расплакался после вылета в первой шикане Монцы.

Гран-при Европы — 1999

Култхард мог вернуться в борьбу за титул, но вместо этого улетел на мокрой трассе в отбойник.

Гран-при Канады — 2005

Алонсо сломал подвеску, задев стену в четвёртом повороте.

Гран-при Германии — 2018

Авария Феттеля, после которой Себ провалил борьбу с Хэмилтоном за титул.

Гран-при Германии — 2019

Хэмилтон улетел в отбойник в коварном финальном повороте и променял первое место на девятое.