«Вопиющее лицемерие». 7 главных скандалов Феттеля

От аварий на трассе до споров с политиками.

Авария с Уэббером в Турции-2010

При обгоне напарника в борьбе за победу Себ не оставил австралийцу места, а потом ещё и обвинил коллегу в аварии.

Оскорбление Картикеяна

На Гран-при Малайзии — 2012 Себ столкнулся с Нараином Картикеяном и назвал его «огурцом». Индийский аутсайдер попросил проявить уважение.

Нарушение командной тактики

На Гран-при Малайзии — 2013 Феттелю приказали не атаковать Марка Уэббера, но Себ нарушил команду «мульти-21» и выиграл гонку.

Осознанный контакт с Хэмилтоном

На гонке Ф-1 в Баку Феттель специально слегка врезался сбоку в Хэмилтона, отомстив за якобы имевший место «брейк-тест» позади сейфти-кара.

Ссоры с «Феррари» и Леклером

В концовке сезона-2019 Себ явно нервничал в борьбе с новым напарником Леклером. В Сочи игнорировал просьбы пропустить Шарля, а в Бразилии столкнулся с ним — ровно так, как в Турции с Уэббером.

Споры с венграми

На Гран-при Венгрии — 2021 Феттель надел «радужные» кроссовки. Тамаш Дойч, депутат Европарламента от Венгрии, почему-то сравнил это с демонстрацией свастики на Олимпиаде 1936 года.

Себ против нефтеносных песков

В дни ГП Канады — 2022 Феттель надел футболку и шлем с призывом к местным политикам отказаться от планов добычи нефтеносных песков.

Жёсткий ответ

Целый ряд канадских политиков в ответ напомнили Себу, что главный спонсор его команды – нефтяная компания Aramco. Заявления Феттеля назвали «вопиющим лицемерием».

Пропажа скандального шлема

Говорят, действия Феттеля не очень оценили как внутри команды, так и в руководстве Ф-1… К гонке Себ вернулся к стандартному дизайну. Но чего ждать дальше?