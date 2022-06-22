Ссоры с «Феррари» и Леклером

В концовке сезона-2019 Себ явно нервничал в борьбе с новым напарником Леклером. В Сочи игнорировал просьбы пропустить Шарля, а в Бразилии столкнулся с ним — ровно так, как в Турции с Уэббером.