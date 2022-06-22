От аварий на трассе до споров с политиками.
При обгоне напарника в борьбе за победу Себ не оставил австралийцу места, а потом ещё и обвинил коллегу в аварии.
На Гран-при Малайзии — 2012 Себ столкнулся с Нараином Картикеяном и назвал его «огурцом». Индийский аутсайдер попросил проявить уважение.
На Гран-при Малайзии — 2013 Феттелю приказали не атаковать Марка Уэббера, но Себ нарушил команду «мульти-21» и выиграл гонку.
На гонке Ф-1 в Баку Феттель специально слегка врезался сбоку в Хэмилтона, отомстив за якобы имевший место «брейк-тест» позади сейфти-кара.
В концовке сезона-2019 Себ явно нервничал в борьбе с новым напарником Леклером. В Сочи игнорировал просьбы пропустить Шарля, а в Бразилии столкнулся с ним — ровно так, как в Турции с Уэббером.
На Гран-при Венгрии — 2021 Феттель надел «радужные» кроссовки. Тамаш Дойч, депутат Европарламента от Венгрии, почему-то сравнил это с демонстрацией свастики на Олимпиаде 1936 года.
В дни ГП Канады — 2022 Феттель надел футболку и шлем с призывом к местным политикам отказаться от планов добычи нефтеносных песков.
Целый ряд канадских политиков в ответ напомнили Себу, что главный спонсор его команды – нефтяная компания Aramco. Заявления Феттеля назвали «вопиющим лицемерием».
Говорят, действия Феттеля не очень оценили как внутри команды, так и в руководстве Ф-1… К гонке Себ вернулся к стандартному дизайну. Но чего ждать дальше?