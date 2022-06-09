У Льюиса на теле много религиозного и личного, а ещё лев, который смотрит прямо в сердце.
Эту татуировку Хэмилтон сделал просто потому, что ему хотелось набить куда-нибудь это слово, однако он не знал, куда именно. «Решил «почему бы не туда?» — отметил гонщик.
Хэмилтон — религиозный человек. «Думаю, это самое важное в моей жизни», — говорил Льюис, комментируя свои тату, связанные с верой. Самая заметная в этой серии татуировка — крест на спине.
Гоночный номер Льюис тоже захотел увековечить на себе.
«Внутренне я чувствую себя львом, поэтому я нашёл классное изображение льва, и теперь он смотрит в сторону моего сердца», — рассуждал Льюис.
Ещё одно буквенное подтверждение самых главных для Хэмилтона вещей в его жизни.
Самая личная тату Льюиса, которая посвящена отцу: «Без него я бы не занимался тем, чем занимаюсь сейчас. Он отличный отец, он был настоящим примером для меня».
Интересно, что компас на животе посвящён не многочисленным путешествиям, а вновь религии: «Церковь — это мой компас, она указывает мне путь, по которому я должен идти».
В честь китайских фанатов Хэмилтон набил несколько иероглифов на левом боку — символы, означающие воина и любовь.
«Эта роза набита в память о моей тёте, она умерла пять лет назад от рака», — рассказал семикратный чемпион.