Что означают татуировки Льюиса Хэмилтона?

У Льюиса на теле много религиозного и личного, а ещё лев, который смотрит прямо в сердце.

«Blessed» — «Благословлённый»

Эту татуировку Хэмилтон сделал просто потому, что ему хотелось набить куда-нибудь это слово, однако он не знал, куда именно. «Решил «почему бы не туда?» — отметил гонщик.

«God is love», крест и портрет Иисуса

Хэмилтон — религиозный человек. «Думаю, это самое важное в моей жизни», — говорил Льюис, комментируя свои тату, связанные с верой. Самая заметная в этой серии татуировка — крест на спине.

№44 за ухом

Гоночный номер Льюис тоже захотел увековечить на себе.

Лев на груди

«Внутренне я чувствую себя львом, поэтому я нашёл классное изображение льва, и теперь он смотрит в сторону моего сердца», — рассуждал Льюис.

Слова «Семья» и «Вера» на плечах

Ещё одно буквенное подтверждение самых главных для Хэмилтона вещей в его жизни.

Часы и человек с ребёнком на руках

Самая личная тату Льюиса, которая посвящена отцу: «Без него я бы не занимался тем, чем занимаюсь сейчас. Он отличный отец, он был настоящим примером для меня».

Роза ветров (компас) на животе

Интересно, что компас на животе посвящён не многочисленным путешествиям, а вновь религии: «Церковь — это мой компас, она указывает мне путь, по которому я должен идти».

Китайские иероглифы

В честь китайских фанатов Хэмилтон набил несколько иероглифов на левом боку — символы, означающие воина и любовь.

Изображение розы

«Эта роза набита в память о моей тёте, она умерла пять лет назад от рака», — рассказал семикратный чемпион.