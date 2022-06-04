У топ-гонщиков – огромные коллекции крутых машин.
Пилот команды «Феррари» ездит, конечно, на «Феррари». Леклер сделал выбор в пользу модели 488 Pista Spider.
Жемчужиной коллекции Хэмилтона долгое время была уникальная модель Pagani Zonda 760 LH, однако сообщалось, что не так давно Льюис её продал.
У Себа в гараже до недавнего времени стояло сразу несколько «Феррари», но после ухода из команды пилот выставил все машины на продажу, включая модели LaFerrari, Enzo и F50. Сейчас Феттель переключился на Aston Martin.
В отличие от коллег, Сайнс долгое время ездил на простеньком Volkswagen Golf GTI. В декабре 2021 года пилот рассказывал, что планирует купить себе «Феррари».
В гараже у Ферстаппена – сразу несколько моделей Aston Martin, включая, например, DBX.
В огромной коллекции машин Алонсо есть редкая модель «Феррари»: чёрная матовая LaFerrari.
В своих социальных сетях Расселл выкладывал очень домашние фото со своей машиной: хозяйственный Джордж сам моет свой «Мерседес» модели AMG C63.
У Норриса есть сразу несколько очень дорогих машин – Rolls-Royce Wraith, McLaren 720S и Lamborghini Aventador.
Риккардо тоже имеет большой набор разнообразных тачек, но особенно гордится Porsche 918 Spyder.