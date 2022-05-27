От подкупа лейбористов до высказываний про Гитлера.
Экклстоун пожертвовал £ 1 млн в фонд партии, а затем пытался добиться от лейбористов исключения для Ф-1 в законе о запрете табачной рекламы.
Британские власти пришли к выводу, что за счёт хитрых, но, скорее, легальных схем Экклстоун избежал выплаты £ 1,2 млрд. За £ 10 млн налоговики согласились не копать дальше.
В интервью The Times Берни оговорился о бесспорных злодеяниях Гитлера, но вместе с тем отметил экономические успехи Германии благодаря диктатуре нацистов.
Не совсем скандал. У Экклстоуна отобрали часы Hublot, заодно подбив глаз. Берни тут же договорился с компанией о рекламе со слоганом «Посмотри, что люди могут сделать ради Hublot».
Берни заплатил $ 44 млн банкиру Грибковски для посредничества в продаже коммерческих прав на Ф-1. Закрыть дело удалось, после того как Берни согласился выплатить £ 60 млн штрафа.
В разгар БЛМ-движения Экклстоун взял и заявил: «Во многих случаях чёрные люди даже большие расисты, чем белые». Несмотря на свободу слова, Берни раскритиковали.
В аэропорту Сан-Паулу в багаже Берни нашли незарегистрированный пистолет. По словам Экклстоуна, он оказался в чемодане случайно, а про необходимость регистрации экс-босс Ф-1 не знал.