С кем встречаются звёзды Формулы-1 в 2022 году?

Эти девушки не только сногсшибательно красивы, но и очень талантливы.

Келли Пике (Макс Ферстаппен)

Раньше встречалась с Даниилом Квятом и даже родила от него дочь, но пара решила разойтись. Уже больше года Пике находится в отношениях с Максом Ферстаппеном, бывшим напарником Квята и действующим чемпионом Ф-1.

Шарлотта Сине (Шарль Леклер)

Избранница Леклера имеет архитектурное образование и занимается собственным проектом по кастомизации одежды и обуви.

Луисинья Бароза Оливейра (Ландо Норрис)

Отношения Норриса с моделью по имени Луисинья стали публичными в начале этого года. Девушка родом из Португалии и работает моделью.

Иза Эрнаэс (Карлос Сайнс)

Испанка по имени Иза стала избранницей пилота «Феррари». Совместными фотографиями с Карлосом она не делится, предпочитая показывать свою жизнь: девушка ведёт свой подкаст о моде и работает в журнале.

Кармен Монтеро Мундт (Джордж Расселл)

Кармен родом из Лондона, она окончила Вестминстерский университет и сейчас работает в инвестиционной компании W1 Investment.

Лили Муни Е (Александер Албон)

22-летняя гольфистка из Китая покорила сердце гонщика «Уильямса».

Андреа Шлагер (Фернандо Алонсо)

Телеведущая по имени Андреа стала новой избранницей Фернандо Алонсо. Девушка является корреспондентом ServusTV и работает в том числе на этапах Формулы-1.

Сандра Дзивишек (Николас Латифи)

Бывшая девушка вратаря сборной Польши Войцеха Щенсного и нынешняя возлюбленная гонщика «Уильямса» строит карьеру модели, а раньше профессионально занималась лёгкой атлетикой (прыжки с шестом).

Тиффани Кромвелл (Валттери Боттас)

Тиффани профессионально занимается велосипедным спортом, она даже принимала участие в летних Олимпийских играх в Токио!

Елена Берри (Эстебан Окон)

Модель из Италии — избранница Эстебана Окона. Девушка не только работает моделью, но и изучает бизнес-менеджмент в университете Женевы.

Сара Пальяроли (Лэнс Стролл)

Ещё одна итальянская модель покорила сердце гощика Формулы-1: Сара достаточно давно в этом бизнесе и снималась для множества разных брендов.