Эти девушки не только сногсшибательно красивы, но и очень талантливы.
Раньше встречалась с Даниилом Квятом и даже родила от него дочь, но пара решила разойтись. Уже больше года Пике находится в отношениях с Максом Ферстаппеном, бывшим напарником Квята и действующим чемпионом Ф-1.
Избранница Леклера имеет архитектурное образование и занимается собственным проектом по кастомизации одежды и обуви.
Отношения Норриса с моделью по имени Луисинья стали публичными в начале этого года. Девушка родом из Португалии и работает моделью.
Испанка по имени Иза стала избранницей пилота «Феррари». Совместными фотографиями с Карлосом она не делится, предпочитая показывать свою жизнь: девушка ведёт свой подкаст о моде и работает в журнале.
Кармен родом из Лондона, она окончила Вестминстерский университет и сейчас работает в инвестиционной компании W1 Investment.
22-летняя гольфистка из Китая покорила сердце гонщика «Уильямса».
Телеведущая по имени Андреа стала новой избранницей Фернандо Алонсо. Девушка является корреспондентом ServusTV и работает в том числе на этапах Формулы-1.
Бывшая девушка вратаря сборной Польши Войцеха Щенсного и нынешняя возлюбленная гонщика «Уильямса» строит карьеру модели, а раньше профессионально занималась лёгкой атлетикой (прыжки с шестом).
Тиффани профессионально занимается велосипедным спортом, она даже принимала участие в летних Олимпийских играх в Токио!
Модель из Италии — избранница Эстебана Окона. Девушка не только работает моделью, но и изучает бизнес-менеджмент в университете Женевы.
Ещё одна итальянская модель покорила сердце гощика Формулы-1: Сара достаточно давно в этом бизнесе и снималась для множества разных брендов.