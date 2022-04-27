Кто в Ф-1 зарабатывает неоправданно много?
Издание The Independent опубликовало свою версию зарплат пилотов Ф-1 в 2022 году. Данные неофициальные, и всё же можно оценить, чьи доходы выглядят завышенными.
Спору нет: британец — великий гонщик. Но оправданы ли подобные траты, когда «Мерседес» рухнул вниз и не борется за победы?
Испанец всё ещё быстр, но его напарник Окон зарабатывает лишь € 5 млн, а в запасе есть «бесплатный» Оскар Пиастри. «Альпин» вправе потребовать скидки в новом соглашении.
Ни скорость Себа, ни нынешний уровень «Астон Мартин» не оправдывают подобного соглашения. Феттель — отличный посол бренда, но не за такие деньги.
Когда «Макларен» выписывал Риккардо столь щедрое жалование, то явно не рассчитывал, что на фоне Норриса австралиец станет очевидным вторым номером.
Безумная сумма, но одно оправдание для неё есть: деньги все равно перемещаются внутри семьи Стролл. А так ли важно, в чьём именно кармане они лежат?
На уверенном последнем месте — Юки Цунода из «Альфа Таури». Его зарплату оценили всего в € 434 тыс. Даже новичок Чжоу зарабатывает в два раза больше.