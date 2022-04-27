Раскрыты зарплаты гонщиков Формулы-1

Кто в Ф-1 зарабатывает неоправданно много?

Издание The Independent опубликовало свою версию зарплат пилотов Ф-1 в 2022 году. Данные неофициальные, и всё же можно оценить, чьи доходы выглядят завышенными.

Льюис Хэмилтон — € 47,5 млн

Спору нет: британец — великий гонщик. Но оправданы ли подобные траты, когда «Мерседес» рухнул вниз и не борется за победы?

Фернандо Алонсо — € 18 млн

Испанец всё ещё быстр, но его напарник Окон зарабатывает лишь € 5 млн, а в запасе есть «бесплатный» Оскар Пиастри. «Альпин» вправе потребовать скидки в новом соглашении.

Себастьян Феттель — € 13 млн

Ни скорость Себа, ни нынешний уровень «Астон Мартин» не оправдывают подобного соглашения. Феттель — отличный посол бренда, но не за такие деньги.

Даниэль Риккардо — € 13 млн

Когда «Макларен» выписывал Риккардо столь щедрое жалование, то явно не рассчитывал, что на фоне Норриса австралиец станет очевидным вторым номером.

Лэнс Стролл — € 8,5 млн

Безумная сумма, но одно оправдание для неё есть: деньги все равно перемещаются внутри семьи Стролл. А так ли важно, в чьём именно кармане они лежат?

Кто зарабатывает меньше всех?

На уверенном последнем месте — Юки Цунода из «Альфа Таури». Его зарплату оценили всего в € 434 тыс. Даже новичок Чжоу зарабатывает в два раза больше.