Не обижайте Формулино, а то провала не миновать.
Гран-при Эмилии-Романьи 2020 года в том числе запомнился новой звездой паддока — местным имольским котом Формулино.
Кот пришёл «поздороваться» с Себастьяном Феттелем, но Себ развёл руками: корма с собой нет, котов он особо не любит, да и какой-то Формулино толстоватый…
А вот в «Мерседесе» к коту отнеслись куда более уважительно.
Поесть тоже не дали, но Хэмилтон, хоть и собачник, поласкал Формулино и словно попросил у него удачи.
После встреч с Себом и Льюисом Формулино сразу же стал звездой — ему даже оформили личную VIP-аккредитацию на гонку.
Итог Гран-при показателен: Хэмилтон выиграл благодаря везению с сейфти-каром, Феттель стал лишь 12-м.
Всё очевидно: кто как к коту отнёсся, такое «благословение» от него и получил. Вот такой урок для уже бывшего пилота «Феррари».
В отсутствие Формулы-1 Формулино продолжал трудиться на трассе: следил за другими сериями, помогал персоналу, «вёл» собственный аккаунт в соцсетях.
Перед Гран-при 2022 года Формулино уже навестил микст-зону. Думается, «Астон Мартин» на сей раз обязательно снабдит Феттеля кормом… Без удачи очков Себу не набрать.