Ограбление Шарля Леклера: что случилось и пострадал ли сам пилот?

Иногда селфи с фанатами могут стоить очень дорого.

Что украли у Шарля?

С руки пилота сняли именные коллекционные часы Richard Mille RM 67 стоимостью € 300 тысяч.

Где всё случилось?

Лидера чемпионата обокрали в итальянской коммуне Виареджо, на этой неделе он примет участие в Гран-при Эмилии-Романьи.

Как всё произошло?

Леклер шёл в компании друзей из ресторана, когда к нему подошли болельщики и попросили сфотографироваться. В этот момент всё и случилось.

Фанаты были отвлекающим манёвром?

Пропажу Леклер обнаружил уже после. Гонщик обратился в полицию, где теперь выясняют, могло ли ограбление быть спланированнным.

Виновато освещение на улице?

Тренер Шарля Андреа Феррари пожаловался на плохое освещение в том районе, где произошло ограбление.

Тренер Леклера возмутился отсутствием фонарей

«Виа Сальватори несколько месяцев находится в темноте. И мы сообщаем об этом уже несколько месяцев. Ну вот, вчера вечером на Виа Сальватори нас ограбили. Может, они, наконец, установят фонари?» — написал он.

Леклер — не первая жертва грабителей в Ф-1

В прошлом году пострадал пилот «Макларена» Ландо Норрис: его ограбили на парковке стадиона «Уэмбли» после финала Евро-2020.

Норрису «повезло» меньше, чем Леклеру

У Ландо тоже украли часы, но далеко не незаметным способом: один из грабителей держал его, а второй снял часы с руки.