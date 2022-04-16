Разбираем обвинение со стороны Макса Ферстаппена.
В 2021 году в Ф-1 впервые за 25 лет появился сейфти-кар не под брендом Mercedes-Benz. Новый автомобиль безопасности Aston Martin уже через год подвергся критике. Со стороны чемпиона.
В Австралии Макс Ферстаппен назвал темп сейфти-кара «очень медленным», а само 535-сильное купе Aston Martin Vantage сравнил с черепахой.
Голландец заявил, что 730-сильный Mercedes-AMG GT Black Series быстрее из-за дополнительной аэродинамики, но вряд ли это решающий фактор...
Скорее, свою роль играет полуторакратное преимущество Mercedes-AMG GT Black Series в мощности двигателя.
Машина безопасности от Aston Martin с места до 100 км/ч разгоняется за 3,6 секунды и развивает 310 км/ч максимальной скорости, а сейфти-кар от Mercedes-AMG проделывает аналогичное упражнение за 3,2 с и показывает потолок в 325 км/ч.
Преимущество по динамике разгона и максималке GT Black Series очевидно. Но не так и сильно уступает коллеге-сопернику Vantage, чтобы его можно было называть черепахой. В чём дело?
За счёт агрессивного развитого аэродинамического обвеса Mercedes-AMG действительно может быстрее проходить повороты, чем купе Aston Martin, но это лишь частность.
Бернд Майландер, имея колоссальный опыт езды по трассам Ф-1 (каждый уик-энд начинается с тренировок водителей автомобиля безопасности и медицинской машины), в состоянии ехать быстрее, но сознательно не делает этого.
Всё дело в безопасности. Пилот сейфти-кара никогда не едет на максимуме возможностей и не раскрывает потенциал автомобиля: сотрудник ФИА, возглавляя пелотон, просто не имеет права попасть в аварию.
Кроме того, если на трассе появилась машина безопасности, это означает появление на гоночном полотне людей — в этой ситуации болиды Ф-1 специально замедляют.
Задача сейфти-кара, чтобы болиды позади него ехали достаточно быстро, дабы не терять в температуре покрышек и тормозов, но достаточно медленно, чтобы не подвергать опасности маршалов.
Да и каким бы быстрым ни был Aston Martin Vantage или Mercedes-AMG GT Black Series, это в первую очередь дорожный автомобиль, который никогда не сможет ехать в темпе болидов Ф-1. Тем более что и задачи такой нет.