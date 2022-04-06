В преддверии Гран-при Австралии «Мерседес» выложил старый фотосет — он был сделан ещё два года назад…
Тогда немецкая компания показала свой перспективный электрокар EQS Льюису Хэмилтону и попросила чемпиона поделиться мыслями об экологии.
Наступившая пандемия коронавируса заставила отложить публикацию фото. Но спустя два года все на месте: Ф-1, Льюис и новый EQS.
«За пределами трассы я стараюсь везде, где возможно, использовать электрокары. EQS — это моя машина мечты», — говорил Хэмилтон.
«Я плотно работаю с «Мерседесом» над тем, чтобы медленно смещать их модельный ряд в сторону электрокаров», — добавлял Льюис.
До сотни новый электрокар S-класса разгоняется за 4,5 секунды.
В «Мерседесе» обещают запас хода на электрической тяге до 705 км. Мощность электромотора — 524 л.с.
Хэмилтон может использовать EQS «по службе», ну а обычным покупателям придётся выложить за него чуть более € 100 тыс.