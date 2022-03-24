«Феррари» — Мик Шумахер

Главный кандидат на место в «Феррари» в случае проблем у Леклера и Сайнса — Мик Шумахер, которого «Скудерия» много лет поддерживает. У немца есть накат, он в форме, а его выбор явно порадует тифози.